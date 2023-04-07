Англія

Коуч "синіх" вважає, що проблема має сукупний характер.

Новий-старий тренер Челсі Френк Лемпард поділився думками щодо свого призначення в лондонський клуб, а також розповів, чому команда так мало забиває.

"Кожен гравець може показати себе з чистого листа на тренуваннях, а атмосфера конкуренції може дати поштовх у матчах. Що стосується проблем з результативністю, то немає такого геніального тренера, який міг би пояснити це.

Все, що я робитиму тут — це тренуватися та спілкуватися з гравцями. На щастя, це було більшою частиною моєї ігрової кар’єри. Просто потрібно постаратися спрямувати підопічних у правильне річище", — сказав Лемпард.

Нагадаємо, що Лемпард з літа 2019 року очолював Челсі, проте був звільнений на початку 2021 року. У 84 матчах при ньому команда здобула 44 перемоги, 15 разів зіграла внічию та 25 матчів програла. Різниця забитих та пропущених складала 171:116.