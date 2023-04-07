Іспанія

Все йде до того, що аргентинець повернеться в каталонський клуб.

Наступного тижня між керівниками Барселони та Ла Ліги запланована зустріч, повідомляє Diario Sport.

Головна тема розмови — боси Барси хочуть отримати інформацію про те, чи зможуть вони підписати контракт із Ліонелем Мессі. За інформацією джерела, каталонці підготували економічний план щодо скорочення зарплатного бюджету до ліміту, який встановлено Ла Лігою на наступний сезон.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі готовий піти на зниження зарплати заради повернення в Барселону. Також є інформація, що саудівський Аль-Хіляль робив офіційну пропозицію Мессі зі зарплатою у 400 мільйонів євро на рік, проте аргентинець відповів відмовою.