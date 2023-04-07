Другое

До цього 44-річний фахівець очолював молодіжну збірну Хорватії.

Загребське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про призначення нового головного тренера, яким став Ігор Біщан.

Деталі угоди із 44-річним фахівцем не розголошуються.

До цього Біщан очолював молодіжну збірну Хорватії, з якою зустрінеться Україна на груповому етапі чемпіонату Європи. Під його керівництвом хорвати двічі виходили до фінальної частини чемпіонатів Європи.

До періоду роботи з молодіжною національною командою Біщан очолював Рудеш, Олімпію та Рієку.

Після 27 турів Динамо очолює турнірну таблицю чемпіонату Хорватії, випереджаючи Хайдука на сім очок.