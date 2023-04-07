Англія

Пропозиція "ірисок" не влаштувала донецький Шахтар.

Вчора, 6 квітня, Челсі призначив Френка Лемпарда новим головним тренером команди після звільнення Грема Поттера.

За інформацією інсайдера Фабриціо Романо, минулого літа Евертон, який тоді очолював Лемпард, хотів підписати вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.

Однак пропозиція в 30 мільйонів фунтів не зацікавила донецький клуб.

Цього сезону Мудрик провів дев'ять поєдинків за Челсі, в яких відзначився однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Мудрик — другий найгірший новачок Челсі за версією Goal.