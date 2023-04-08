"Каноніри" хочуть підписати нового гравця.
Оркун Кекчю, getty images
08 квітня 2023, 11:28
Арсенал розглядає різноманітні варіанти підсилення середньої ланки поля в найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Daily Express, лондонський клуб націлився на півзахисника Феєнорда Оркуна Кекчю.
Зазначимо, що в цьому сезоні 22-річний турецький футболіст провів 37 матчів на клубному рівні, в яких відзначився 12 голами та трьома результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, Арсенал відновив перемовини з півзахисником Лестера Юрі Тілемансом.