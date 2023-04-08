Англія

"Каноніри" хочуть підписати нового гравця.

Арсенал розглядає різноманітні варіанти підсилення середньої ланки поля в найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Daily Express, лондонський клуб націлився на півзахисника Феєнорда Оркуна Кекчю.

Зазначимо, що в цьому сезоні 22-річний турецький футболіст провів 37 матчів на клубному рівні, в яких відзначився 12 голами та трьома результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, Арсенал відновив перемовини з півзахисником Лестера Юрі Тілемансом.