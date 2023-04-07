Швейцарець має шанс зіграти в АПЛ.
Джібріль Соу, Getty Images
07 квітня 2023, 13:28
Півзахисник Айнтрахта Джибріль Соу може змінити клубну прописку, повідомляє Mirror.
За інформацією джерела, футболіст має шанс опинитись в лондонському Арсеналі. Головний тренер команди Мікель Артета хоче створити конкуренцію в центрі поля для Граніта Джаки та Томаса Партея.
Чинний контракт 26-річного швейцарця з Айнтрахтом розрахований до літа 2024 року.
Раніше повідомлялось, що Арсенал відновив перемовини з Тілемансом.