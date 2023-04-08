Англія

Команди двох гравців збірної України зазнали поразок у 30-му турі АПЛ, при цьому самі українці були поза стартовими складами.

Суботні поєдинки 30-го туру англійської Прем'єр-ліги з точки зору результатів виявилися невдалими для двох гравців національної збірної України в особі лівого захисника Евертона Віталія Миколенка та лівого вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика.

Команда Миколенка зазнала виїзної поразки від Манчестер Юнайтед (0:2), тоді як клуб Мудрика в першому матчі Френка Лемпарда після повернення на посаду головного тренера у гостях мінімально поступився Вулвергемптону (0:1).

Обидва українці розпочинали свої матчі з лави для запасних і з'явилися на полі лише після перерви, коли їхні команди вже поступалися у рахунку. Миколенко відіграв проти МЮ весь другий тайм, а Мудрик вийшов проти "вовків" на 68-й хвилині, проте якось вплинути на підсумкові результати своїх матчів результативними діями вони не змогли.

Оцінки статистичних порталів як для Миколенка, так і для Мудрика за проведений час на полі виявилися середніми та навіть нижчими за середні.

Оцінки Віталія Миколенка за матч проти Манчестер Юнайтед

WhoScored — 6,3 (середня в Евертоні — 6,41).

SofaScore — 6,8 (середня в Евертоні — 6,81).

Flashscore — 6,3

FotMob - 6,5

Оцінки Михайла Мудрика за матч проти Вулвергемптона

WhoScored - 6,3 (середня в Челсі — 6,54).

SofaScore - 6,5 (середня в Челсі — 6,87).

Flashscore - 6,4

FotMob - 6,3