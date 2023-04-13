Англія

24-річний португалець може перебратися до чемпіонату Англії.

Півзахисник Спортінга Педру Гонсалвеш може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Record.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного португальця зацікавлений Тоттенгем, який готовий поборотися за футболіста у літнє трансферне вікно.

Також наголошується, що скаут "шпор" буде присутній на найближчому матчі Спортінга проти Ювентуса в Лізі Європи, який відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.

Крім Тоттенгема, у послугах гравця зацікавлена Астон Вілла, яка вже готує пропозицію для "левів".

Цього сезону Гонсалвеш провів 42 матчі, в яких забив 18 голів та віддав 11 гольових передач.