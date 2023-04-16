Англія

Керманич Арсеналу — про нічию з Вест Гемом, що стала другою поспіль втратою очок для його команди.

У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал у гостьовому лондонському дербі безвольно втратив перемогу над Вест Гемом, маючи перевагу у два м'ячі буквально з перших хвилин зустрічі.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Це дуже розчаровує. Ми знову чудово почали, повністю контролювали ситуацію, а потім втратили свою мету. Ми дали Вест Гему надію, пропустили жахливий пенальті, але треба віддати їм належне — це їхня заслуга. Ми потрапили на американські гірки, де відбувалося абсолютно все: безліч кутових та аутів. Ми нікуди не ділися від цього. У нас була мета, але я не побачив ні натяку на третій чи четвертий гол.

"Промах Букайо Саки з пенальті? Гравець, який виконує пенальті, здатен схибити. Я не знаю ні одного з таких гравців, хто ніколи не хибив".

"Боротьба за перше місце? У чемпіонській гонці все так, як і було раніше протягом кількох місяців. Ми не можемо контролювати перебіг подій в цьому аспекті", — цитує слова Мікеля Артети BBC Sport.

Дивитися відео голів та огляд матчу Вест Гем — Арсенал ви можете на Football.ua.