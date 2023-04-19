Англія

"Червоні" націлились за хорватського захисника.

Захисник Лейпцига Йошко Гвардіол може поповнити склад Ліверпуля, повідомляє журналіст Бен Якобс.

За інформацією джерела, мерсисайдці готові витратитись на хорвата. Крім Йошко, в шорт-листі "червоних" Кім Мін Дже з Наполі, а також Еван Ндіка з Айнтрахта, який влітку стане вільним агентом. Наразі трансферна ціна на Гвардіола складає 75,00 млн €. Його контракт з "биками" розрахований до 2027 року.

Гвардіол у цьому сезоні зіграв 28 матчів, забивши два голи.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті збільшив пропозицію щодо Гвардіола.