Англія

Думка авторитетного французького екстренера.

Легендарний тренер лондонського Арсеналу Арсен Венгер, який пропрацював у таборі "канонірів" у період з 1996 по 2018 рік, висловився про ситуацію, в якій опинився інший лондонський клуб — Челсі.

"Я турбуюся за Челсі. Вони витратили понад 500 мільйонів фунтів на нових гравців і, очевидно, що ці витрати зовсім не виправдовують очікувань. В них будуть великі проблеми. Вони помилились з інвестиціями.

Челсі багато володіє м’ячем, але це не дає жодного результату. Вони створюють мінімум небезпечних моментів та майже не забивають голів", – сказав Венгер у коментарі beIN Sports.

Нагадаємо, керівництво Челсі перебуває у пошуках головного тренера на новий сезон. Лондонський клуб розглядає варіант із Лучано Спаллетті. Челсі має намір провести переговори з італійським фахівцем.