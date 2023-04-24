Англія

Керманич Манчестер Юнайтед пообіцяв, що його команда битиметься за трофей.

Головний тренер "Червоних дияволів" Ерік тен Гаг попередив, що його команда віддасть всі сили в боротьбі за Кубок Англії у фіналі проти Ман Сіті.

"Ми віддамо всі сили, і коли я говорю "всі", то це означає всі. Більш ніж на 100 відсотків не можна викластися, але вболівальники можуть покластися на нас.

Ми хочемо викластися проти Сіті, хочемо зробити це заради вболівальників. Ми маємо зіграти ідеально, і цього сезону такий матч у нас уже був. І ми маємо зіграти так знову.

Ну а поки що потрібно зосередитися на іншому – нам потрібно бути в топ-4", – сказав тен Гаг.

Фінал Кубка Англії Ман Сіті — Ман Юнайтед відбудеться 3 червня. Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед розпочав підготовку до трансферу Кейна.