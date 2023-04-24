Україна

Слова тренера дніпрян після важкої перемоги над Рухом.

Головний тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер прокоментував підсумки переможного матчу проти львівського Руху (3:2).

"Сьогодні по рахунку було якесь дежавю, як у матчі першого кола. А по грі, то наша команда не виходила з половини поля суперника – ми створювали моменти й з гри, і зі стандартів. Повели 2:0 і далі незрозуміло, що сталося: чи втратили концентрацію, чи якась вальяжність пішла, але суперник один раз дійшов до воріт і забив два голи.

Звичайно, що після цього гравці Руху піднялися духом, закрилися і нам треба було заново розбирати їхній захист. Хлопці молодці у тому плані, що вони витримали гру і забили гол, котрий і був нам потрібен для позитивного результату", — цитує тренера офіційний сайт Дніпра-1.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 зіграє в гостях у петровського Інгульця, а львівський Рух прийматиме полтавську Ворсклу.