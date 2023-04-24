Чергова травма бельгійського вінгера не дає йому можливості зіграти в матчі Ла Ліги.
ЕДЕН АЗАР, GETTY IMAGES
24 квітня 2023, 17:50
Бельгійський вінгер Реала Еден Азар не зіграє проти Жирони в наступному турі іспанської Ла Ліги. Футболіст не потрапив до заявки на матч через травму лівої кісточки, стверджує PartidazoCOPE.
За інформацією джерела, завтра він пройде обстеження, які визначать міру серйозності пошкодження.
У поточному сезоні Азар провів 5 матчів у Ла Лізі та відзначився одним асистом.
Завтра, 25 квітня, Реал зіграє з Жироною в рамках чемпіонату Іспанії. Поєдинок стартує о 20:30. Онлайн-трансляція буде доступна на Football.ua.