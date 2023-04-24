Іспанія

Каталонський клуб має намір повернути аргентинця на Камп-Ноу.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився про можливе повернення Ліонеля Мессі до Барселони. Він вважає, що ліга тільки виграє з цього.

"Мессі може робити все, що захоче. Барселона — теж. Для мене це не проблема. Мені подобається Мессі як гравець. Для іспанської ліги це може бути чудово", – цитує Анчелотті AS.

Раніше повідомлялось, що керівництво "блаугранас" готове запропонувати 35-річному аргентинцю зарплату у розмірі 25 мільйонів євро на рік. Барселона готова оформити контракт із Мессі на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.