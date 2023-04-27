Іспанія

Основні гравці "бланкос" близькі до повернення.

Захисники Реала Давід Алаба та Ферлан Менді на заключному етапі відновлення після травм. Обидва захисники "вершкових" розпочали індивідуальні тренування, повідомляє офіційний сайт клубу.

Поки не повідомляється, коли футболісти зможуть повернутися до загальної групи команди.

У поточному сезоні Алаба провів 34 матчі за Реал: на його рахунку 2 голи та 3 результативні передачі. Менді провів 25 матчів, в яких відзначився одним асистом.

У суботу мадридський Реал прийматиме Альмерію в рамках чемпіонату Іспанії. Матч стартує о 19:30.

Раніше повідомлялось, що Реал має намір зберегти Начо.