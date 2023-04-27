Англія

Серія без перемог для "канонірів" в чемпіонаті Англії досягла чотирьох зустрічей.

Арсенал у матчі 33 туру англійської Прем'єр-ліги поступився Манчестер Сіті (1:4).

Таким чином, серія без перемог для команди Мікеля Артети досягла чотирьох матчів. До цього "каноніри" зіграли внічию з Ліверпулем (2:2), Вест Гемом (2:2) та Саутгемптоном (3:3).

За інформацією BBC, Арсенал став першим клубом АПЛ з 1966 року, який пропустив два і більше голів у чотирьох матчах поспіль як лідер чемпіонату Англії. Тоді це сталося з Манчестер Юнайтед.

Також Арсенал став першим клубом з 2008 року, який не зміг виграти чотири матчі поспіль, перебуваючи на першому місці в АПЛ. Примітно, що 2008 року це також був Арсенал.

Арсенал продовжує лідирувати у турнірній таблиці АПЛ після 33 турів, набравши 75 очок. Однак у Манчестер Сіті позаду 73 бали після 31 гри.