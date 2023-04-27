Англія

Бразилець зацікавив "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед цікавиться захисником Монако Вандерсоном де Олівейрою, повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, англійці давно стежать за бразильцем та готові зробити пропозицію щодо трансферу. Відзначається, що Вандерсон має намір змінити команду, якщо Монако не кваліфікується в Лігу чемпіонів. Наразі монегаски відстають від зони ЛЧ на 5 балів.

У поточному сезоні на рахунку Вандерсона 3 гольові передачі у 26 матчах за Монако у Лізі 1.

Раніше повідомлялось про інтерес до Вандерсона з боку Барси.