Англія

Англієць навіть назвав рахунок.

Колишній захисник МЮ та збірної Англії Ріо Фердинанд вважає, що МЮ зразка 2008 року зміг би здолати нинішній Ман Сіті.

"Проти команд Пепа важко грати. Слухайте, його Барселона знищила нас [у Лізі чемпіонів у фіналах 2009 та 2011 років — ред.].

Враховуючи весь арсенал цієї команди, Голанда та де Брюйне, було б важко. Але я думаю, що ми виграли б 3:1", – заявив колишній захисник Манчестер Юнайтед.

Раніше Фердінанд заявляв, що Сіті може впоратися з важливими завданнями краще, ніж будь-хто інший.