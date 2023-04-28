Англієць навіть назвав рахунок.
РІО ФЕРДІНАНД
28 квітня 2023, 12:05
Колишній захисник МЮ та збірної Англії Ріо Фердинанд вважає, що МЮ зразка 2008 року зміг би здолати нинішній Ман Сіті.
"Проти команд Пепа важко грати. Слухайте, його Барселона знищила нас [у Лізі чемпіонів у фіналах 2009 та 2011 років — ред.].
Враховуючи весь арсенал цієї команди, Голанда та де Брюйне, було б важко. Але я думаю, що ми виграли б 3:1", – заявив колишній захисник Манчестер Юнайтед.
Раніше Фердінанд заявляв, що Сіті може впоратися з важливими завданнями краще, ніж будь-хто інший.