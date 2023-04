Колишній нападник мадридського Атлетіко Фернандо Торрес стане головним тренером резервної команди в наступному сезоні. Зараз 39-річний іспанець працює в молодіжній команді Атлетіко U-19.

Fernando Torres who is currently Atlético Madrid U19 coach is being promoted to reserve team coach next season. His growth continues