Англія

Легенда англійського футболу — про чемпіонський матч в Манчестері.

Колишній захисник МЮ та збірної Англії Ріо Фердинанд висловився про результат матчу Ман Сіті — Арсенал (4:1).

"Всі розглядали цю гру як вирішальну в боротьбі за титул. Манчестер Сіті знав, що треба робити. Те, як вони показували себе на полі, як вигравали свої єдиноборства і в підсумку як розгромили Арсенал, показало їхній рівень.

Сіті може впоратися з важливими завданнями краще, ніж будь-хто інший – це одна з їхніх суперздібностей. Але іноді вони можуть грати жахливо. Те, як вони пресингують, наскільки вони агресивні. І якщо їх пресингують, як довго вони можуть протриматися", – сказав Фердинанд.

Манчестер Сіті — Арсенал 4:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ