Англія

На рахунку українця лише два матчі, у яких він провів на полі 27 хвилин.

Сьогодні, 30 квітня, Борнмут у рамках 34 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі прийме Лідс.

Тренерський штаб "бордових" вже визначився зі стартовим складом на гру і, на жаль, український захисник Ілля Забарний залишився на лаві запасних.

У нинішньому сезоні Забарний провів лише два матчі, в яких відіграв на полі 27 хвилин.

Після 33 турів Борнмут набрав 36 очок та посідає 14 місце у турнірній таблиці АПЛ, а у Лідса — 30 балів та 16 рядок.

Нагадаємо, матч Борнмут — Лідс розпочнеться о 16:00 за київським часом. Стежити за перебігом поєдинку можна буде на Football.ua.