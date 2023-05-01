Англія

Коуч Арсеналу визнає, що Сіті близький до перемоги в чемпіонаті.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета вважає, що якщо Ман Сіті виграє титул АПЛ, то це буде справедливо.

"Слід визнати: Манчестер Сіті підняв гру на новий рівень, якого ми ще не досягли. Вони були кращими й заслужено перемогли (в очному матчі — прим.).

Титул уже не в наших руках. Нам залишається лише вигравати матчі, решта залежить від команди Гвардіоли.

Тепер на нас чекає матч проти Челсі. Важко передбачити, яким наш суперник вийде на поле, але нам потрібна лише перемога", – сказав Артета.

Нагадаємо, Арсенал став першим клубом з 1966 року, який пропустив два голи у чотирьох матчах поспіль як лідер АПЛ.