Англія

Експерт зазначив, за якої умови "сині" можуть здивувати.

Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Гарі Невілл вважає, що прихід Маурісіо Почеттіно на посаду головного тренера Челсі допоможе "аристократам" неймовірно спрогресувати.

"Думаю, Почеттіно — по-справжньому талановитий тренер, і я думаю, Челсі може по-справжньому здивувати наступного року — тільки тим, що Почеттіно може згуртувати клуб, і він його згуртує. Він подобається людям, і гравці будуть його безмірно. поважати.

Він попрацював у ПСЖ з великими гравцями. Попрацював у Тоттенгемі, Саутгемптоні, де зробив чудову роботу.

Я хотів бачити Почеттіно в Юнайтед, хоча це не означає, що я не хотів Еріка тен Гага. Я радий, що ми отримали тен Гага, і він чудовий, але Почеттіно — тренер топрівня, і я був би радий бачити його у своєму клубі", — сказав Невілл на своєму ютуб-каналі.

Наразі Челсі посідає 12-е місце в АПЛ. Від зони вильоту їх відділяє 9 пунктів.