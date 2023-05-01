Експерт зазначив, за якої умови "сині" можуть здивувати.
ГАРІ НЕВІЛЛ, GETTY IMAGES
01 травня 2023, 15:26
Колишній футболіст Манчестер Юнайтед Гарі Невілл вважає, що прихід Маурісіо Почеттіно на посаду головного тренера Челсі допоможе "аристократам" неймовірно спрогресувати.
"Думаю, Почеттіно — по-справжньому талановитий тренер, і я думаю, Челсі може по-справжньому здивувати наступного року — тільки тим, що Почеттіно може згуртувати клуб, і він його згуртує. Він подобається людям, і гравці будуть його безмірно. поважати.
Він попрацював у ПСЖ з великими гравцями. Попрацював у Тоттенгемі, Саутгемптоні, де зробив чудову роботу.
Я хотів бачити Почеттіно в Юнайтед, хоча це не означає, що я не хотів Еріка тен Гага. Я радий, що ми отримали тен Гага, і він чудовий, але Почеттіно — тренер топрівня, і я був би радий бачити його у своєму клубі", — сказав Невілл на своєму ютуб-каналі.
Наразі Челсі посідає 12-е місце в АПЛ. Від зони вильоту їх відділяє 9 пунктів.