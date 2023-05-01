Україна

Півзахисник відновився після тривалої травми.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко, який тривалий час проходив реабілітацію після травми, завершив відновлення та у неділю провів перше тренування у загальній групі. Про це повідомляється на офіційному сайті киян.

У вересні 2022 року українець отримав важку травму під час поєдинку першого туру групового раунду Ліги Європи проти Фенербахче. У нього було діагностовано розрив передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба. Гравцеві знадобилося хірургічне втручання.

14 вересня Миколі у Барселоні зробили операцію, вона пройшла успішно. Наступні кілька днів динамівець провів у лікарні, а з часом розпочав відновлення, яке тривало близько шести місяців.

4 травня Динамо зіграє з Ворсклою в матчі УПЛ. Старт поєдинку — о 15:00. На Football.ua відбудеться текстова онлайн-трансляція поєдинку.