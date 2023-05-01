Україна

Слова гравця криворізької команди після гри з "аграріями".

Півзахисник криворізького Кривбасу Артур Микитишин розповів про домашню перемогу над Олександрією — 2:1 у 23 турі УПЛ.

"Переможний гол та ще й дебютний у складі Кривбасу? Я радий, що вдалось забити гол та допомогти Кривбасу перемогти. Усі старались, усі молодці, усі віддавались на повну. Тому і вийшов такий позитивний результат. Емоції як-то кажуть бʼють через край. Команда задоволена, тепер рухаємось далі.

Усі бачать турнірне становище: щільна група у боротьбі за пʼяте місце. Після цієї перемоги ми стали на один крок ближче до мети", — цитує футболіста офіційний сайт Кривбасу.

Відео голів та огляд матчу Кривбас — Олександрія можна дивитись на Football.ua.