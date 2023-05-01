Англія

Лондонці хочуть зберегти свого вихованця.

Челсі вже довгий час працює над подовженням контракту з Мейсоном Маунтом, який зацікавив ряд клубів АПЛ.

Як повідомляє видання Football Insider, в лондонському клубі впевнені, що їм вдасться підписати нову угоду з англійським півзахисником.

Контракт гравця з "синіми" стікає влітку 2024 року.

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Цього сезону Мейсон Маунт провів у футболці "синіх" 35 поєдинків, у яких він забив три голи і віддав шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маунт хоче підвищення зарплати втричі, щоб продовжити контракт із Челсі.