Англія

Керівництво "лис" має намір виручити близько 45-60 мільйонів фунтів стерлінгів.

Півзахисник Лестера Джеймс Меддісон може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє The Telehraph.

За інформацією джерела, керівництво "лис" готове розлучитися з 26-річним англійцем за 45-60 мільйонів фунтів стерлінгів (51-68 млн євро).

При цьому у послугах футболіста зацікавлені Манчестер Юнайтед, Тоттенгем та Ньюкасл.

Зазначається, що Лестер має намір повернутися до давньої стратегії продажу футболістів, бо за підсумками минулого року задекларував рекордні збитки на суму 92,5 млн фунтів.

Цього сезону Меддісон провів 28 поєдинків, у яких забив дев'ять голів та віддав вісім гольових передач.