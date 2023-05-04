Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 3 травня 2023 року, 22:00.

У рамках 28-го туру англійської Прем’єр-ліги напередодні відбулась зустріч поміж Манчестер Сіті та Вест Гемом.

"Містяни" впевнено перемогли суперника і вишли на перше місце АПЛ. Крім того, Ерлінг Голанд став абсолютним рекордсменом за кількістю голів у сезоні в чемпіонаті.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Сіті — Вест Гем в АПЛ:

Манчестер Сіті — Вест Гем 3:0

Голи: Аке, 50, Голанд, 71, Фоден, 85



Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Діаш, Аке (Аканджі, 75) — Стоунз, Родрі (Філліпс, 90) — Марез, Б. Сілва, Альварес (Фоден, 76), Гріліш — Голанд.



Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Керер, Огбонна, Емерсон — Пакета, Даунс — Боуен (Бенрахма, 79), Форнальс, Крессвелл — Антоніо (Інгз, 67).



Попередження: Даунс.