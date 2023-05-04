Англія

Іспанський наставник Сіті вражений результативністю норвежця.

Головний тренер Ман Сіті Пеп Гвардіола прокоментував рекорд Ерлінга Голанда за кількістю забитих голів за один сезон в Прем'єр-лізі.

"Йому лише 22 роки, і залишилося ще 5 матчів. Я у стількох іграх змінював його на 60-й хвилині після хет-триків, що, можливо, він забив би більше. Але міг і отримати травму. Ерлінг особливий, вітаю його!

Ми були впевнені, що він забиватиме багато, але побити рекорд Коула та Ширера… Я майже впевнений, що він хоче виграти АПЛ. У нас матч у запасі, але тільки одне очко переваги. Слід рухатись далі", – цитує Гвардіолу BBC.

Голанд став абсолютним рекордсменом Прем'єр-ліги за кількістю забитих голів за один сезон, перевершивши досягнення Енді Коула (34 голи у сезоні-1993/94) та Алана Ширера (34 голи у сезоні-1994/95).