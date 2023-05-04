Франция

Португалець може очолити парижан.

Для наставника ПСЖ Крістофа Галтьє поточний сезон стане останнім в паризькому клубі. Раніше повідомлялось, що 56-річний фахівець змирився з тим, що не тренуватиме ПСЖ у наступному сезоні, та попросив футболістів команди зробити все, щоб виграти поточний чемпіонат Франції.

Тим часом керівництво клубу зі столиці Франції займається пошуком нового головного тренера. На радари парижан потрапив головний тренер Роми Жозе Моурінью. Як стверджує Footmercato, боси ПСЖ ведуть переговори з португальцем. Зазначається, що сеу Жозе позитивно ставиться до ідеї тренувати ПСЖ.

Також чутки пов'язували майбутнє Моурінью з Челсі, але португалець відмовив лондонцям.