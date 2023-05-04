Англія

Українець вважає, що команда продовжує вчитись, попри невдачі.

Захисник Арсеналу Олександр Зінченко прокоментував невдачі свого клубу в АПЛ, після яких "гармаші" втратили лідируючу позицію в чемпіонаті.

"На такому рівні неприйнятно багато пропускати. Але всі ми люди, тому доводиться вчитись на помилках. Перемога над Челсі (3:1) була важливою, щоб повернутися в ритм, а також для настрою в роздягальні.

Розчарування після поразки від Ман Сіті (1:4) присутнє, але в АПЛ, як ми знаємо, все може статися", – наводить слова Зінченка TalkSport.

Нагадаємо, вчора Манчестер Сіті розібрався з Вест Гемом та знову випередив Арсенал у таблиці АПЛ.