Італія

Португалець розкритикував суддівство в матчі з Монцою.

Головний тренер роми Жозе Моурінью прокоментував нічию з Монцою (1:1) в матчі Серії А, а також висловився на адресу арбітра, який на 90+6 хвилині показав другу жовту картку Зекі Челіку.

"У Роми багато труднощів. Ті, хто грають, або не в ідеальній формі, або поки не мають потрібної якості для гри на такому рівні. Лави сьогодні не було, але хлопці зробили максимум. Думаю, результат відповідає грі.

Даніеле Кіффі – найгірший арбітр, якого я зустрічав за всю свою кар'єру. Можете вірити мені, я мав справу з багатьма поганими суддями. Зазвичай, якщо я говорю про суддів, то тому, що вони мають прямий вплив на гру. Це не той випадок, але жахливий. Він ні з ким не спілкувався по-людськи, у нього відсутня емпатія, він дає червону картку гравцю, який послизнувся через втому на 96-й хвилині.

На жаль, це теж ознака слабкості Роми як клубу. Тому що ми не маємо сили інших клубів, які можуть сказати, що ми більше не хочемо бачити цього арбітра. Є клуби, які можуть так сказати, а Рома або не має такої можливості, або ДНК, або чогось ще. Це жахливо", – цитує Моурінью Football Italia.

Раніше повідомлялось, що Моурінью відмовив Челсі.