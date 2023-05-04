Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував перемогу над Вест Гемом.

У перенесеному матчі двадцять восьмого туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті на власному полі переміг лондонський Вест Гем.

Манчестер Сіті — Вест Гем 3:0 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола після завершення гри прокоментував виступ та перспективи власної команди.

"Як я раніше й казав, після перемоги над Арсеналом ще нічого не закінчено. Вони так просто не відступлять. Я добре знаю Мікеля Артету й те, наскільки він здатний іти до останнього.

Арсенал — одна з історично важливих команд усього англійського футболу, тому вони будуть постійно боротись проти нас. Ми були досить стабільними і створили достатньо моментів, щоб виграти як ту гру, так і сьогоднішню.

Тепер у нас є можливість уже в суботу випередити їх на чотири очки. Вони гратимуть у неділю проти Ньюкасла, ми також беремо це до уваги, але потрібно спочатку самим собі забезпечити успіх", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч Манчестер Сіті проведе вдома проти Лідса.