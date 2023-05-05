Україна

Футболіст криворізького клубу висловився після чергового матчу УПЛ.

Півзахисник криворізького Кривбасу Дмитро Хомченовський поділився думками про виїзний матч 24 туру УПЛ проти петровського Інгульця — 0:0.

"Нас влаштовувала тільки перемога. Моменти були також в Інгульця, але у нас їх було більше. Кривбас награв на перемогу, але у підсумку тільки одне очко.

Дуже хотів забити та допомогти команді перемогти. Точно можу сказати: такі моменти треба реалізовувати, будемо над цим працювати надалі. Десь не вистачило техніки, адже спочатку головою пробив повз ворота, потім у дотик вище", — цитує Хомченовського офіційний сайт Кривбасу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інгулець — Кривбас.