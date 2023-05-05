Прес-служба другої ліги США у своєму твіттері опублікувала результати голосування за найкращий гол тижня за підсумками чергового туру чемпіонату.

Переможцем та автором найкрасивішого м'яча став український півзахисник Ель-Пасо Денис Костишин.

Нагадаємо, Костишин відзначився переможним голом у ворота Сан-Дієго Лоял (2:1).

У нинішньому сезоні Костишин провів вісім матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.