Українець забив переможний м'яч у ворота Сан-Дієго.
Денис Костишин, USL
05 травня 2023, 12:59
Прес-служба другої ліги США у своєму твіттері опублікувала результати голосування за найкращий гол тижня за підсумками чергового туру чемпіонату.
Переможцем та автором найкрасивішого м'яча став український півзахисник Ель-Пасо Денис Костишин.
Нагадаємо, Костишин відзначився переможним голом у ворота Сан-Дієго Лоял (2:1).
У нинішньому сезоні Костишин провів вісім матчів, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.