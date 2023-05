Прес-служба другої ліги США у своєму твіттері опублікувала результати голосування за найкращий гол тижня за підсумками чергового туру чемпіонату.

Переможцем та автором найкрасивішого м'яча став український півзахисник Ель-Пасо Денис Костишин.

Chugging through the defense to take all three points! 🚂



Denys Kostyshyn of @eplocomotivefc has been named the Fans' Choice Goal of the Week winner!#ReadyToShine🌟 pic.twitter.com/FjUc3uakCJ