Україна

18-річний футболіст став наймолодшим бомбардиром команди.

В матчі 24-го туру VBET Ліги-2022/23 Олександрія отримала нового рекордсмена — Кирила Сігеєва, який відзначився голом у воротах Львова у 18 років та 351 день. Відтепер він — наймолодший бомбардир в історії олександрійського клубу за роки виступів в УПЛ. Про це пише офіційний сайт УПЛ.

Попередній рекорд Микити Дудки (19 років 304 дні) протримався два с половиною роки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Львів — Олександрія в УПЛ.