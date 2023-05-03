Англія

Команда Роберто Де Дзербі отримає досвідченого футболіста.

Півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер у літнє трансферне вікно стане гравцем Брайтона. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, перехід 37-річного вінгера на правах вільного агента практично завершено.

Зазначається, що футболіст приєднається до команди Роберто Де Дзербі на початку липня.

Нинішнього сезону Мілнер провів 37 поєдинків, у яких відзначився двома результативними передачами.

Крім Брайтона, на Мілнера претендував Бернлі, але сам гравець зробив вибір на користь "чайок", оскільки йому подобається тренерська робота італійського фахівця, який раніше очолював Шахтар.