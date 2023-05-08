Англія

Керманич прокоментував помилку власного воротаря в грі проти Вест Гема

Напередодні Манчестер Юнайтед поступився лондонському Вест Гему в гостьовому матчі тридцять п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Вест Гем — Манчестер Юнайтед 1:0 Відео голу та огляд матчу АПЛ

Колектив Еріка тен Гага при цьому не зумів скористатись похибкою Ньюкасла в матчі проти лондонського Арсенала (0:2) та залишився четвертим у турнірній таблиці.

Запорукою поразки при цьому була помилка іспанського воротаря Давіда де Хеа, який у поточному сезоні є лідером за кількістю "сухих" матчів серед голкіперів АПЛ, і з яким наразі клуб проводить перемовини щодо продовження контракту.

На післяматчевій прес-конференції керманич "Червоних дияволів" виступив на захист власного підопічного.

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"У нього найбільша кількість "сухих" матчів у лізі, тому без нього ми б не були на тому місці, де перебуваємо зараз.

Він повністю довіряє мені, а я натомість довіряю йому. Жодних проблем із цим. Подібні помилки трапляються в кожного, але як команда ми повинні впоратись із цим, проявити характер, бути стійкими та повернутись до бою. Ми хочемо, щоб де Хеа залишився з нами і продовжив контракт", — заявив нідерландський фахівець.

Контракт 32-річного де Хеа добігає кінця після поточного сезону.