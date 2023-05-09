Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 8 травня 2023 року, 22:00.

Ноттінгем Форест у матчі 35 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Саутгемптон (4:3).

Перемогу "лісникам" принесли забиті м'ячі у виконанні Гіббса-Вайта, Данілу та Авонії, який оформив дубль. У складі "святих" результативними ударами відзначилися Алькарас, Лянко та Ворд-Праус.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ноттінгем Форест — Саутгемптон в англійській Прем'єр-лізі:

Ноттінгем Форест — Саутгемптон 4:3

Голи: Авонії, 18, 21, Гіббс-Вайт, 44, Данілу, 73 — Алькарас, 25, Лянко, 51, Ворд-Праус, 90+5

Ноттінгем Форест: Навас – Ор'є (Воррелл 64), Феліпе, Ньякате, Лоді (Тоффоло 81) – Єйтс (Куяте 70), Мангаля, Данілу – Джонсон (Болі 81), Авонії (Саррідж 81), Гіббс-Вайт

Саутгемптон: Маккарті – Мейтленд-Найлз, Белла-Котчап (Лянко 38), Беднарек, Вокер-Пітерс – Лавія, Ворд-Прауз – Стюарт Армстронг (Едозі 76), Алькарас (Адам Армстронг 76), Волкотт (Сулемана 61) – Адамс (Онуачу 76)