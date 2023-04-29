Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 29 квітня 2023 року, 17:00.

У матчі 34 туру англійської Прем'єр-ліги Брентфорд на своєму полі здобув вольову перемогу над Ноттінгемом Форестом (2:1).

Гості відкрили рахунок під саму завісу першого тайму, коли на першій компенсованій хвилині результативним ударом відзначився Данілу.

Потім на 82 хвилині Тоуні зрівняв цифри на табло, а потім на четвертій компенсованій хвилині до другого тайму Дасілва приніс перемогу своїй команді.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Брентфорд — Ноттінгем Форест в АПЛ:

Брентфорд - Ноттінгем Форест 2:1

Голи: Тоуні, 82, Дасілва, 90+4 — Данілу, 45+1

Брентфорд: Рая — Гікі, Піннок, Мі, Генрі (Вісса, 60) — Дамсгор (Дасілва, 60), Янельт (Оньєка, 71), Єнсен (Баптіст, 71) — Мбемо, Шаде (Годдос, 77) — Тоуні.

Ноттінгем Форест: Навас — Ніакате, Феліпе, Воррелл, Лоді, Ор'є — Данілу, Мангаля (Єйтс, 81), Гіббс-Вайт, Джонсон (Куяте, 67) — Авонії (Аю, 54).

Попередження: Генрі, Феліпе, Аю.