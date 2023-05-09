Англія

Заробітну плату футболістам зменшать на 50-60 відсотків.

Гравцям Лідса суттєво знизять зарплату, якщо команда за підсумками сезону вилетить до Чемпіоншипу. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, у контрактах всіх гравців прописано пункт, згідно з яким їм уріжуть заробітну плату на 50-60 відсотків.

Також керівництво клубу розлучиться з багатьма гравцями, щоб отримати близько 150-200 мільйонів фунтів стерлінгів, перебудувавши команду.

Після 35 турів Лідс набрав 30 очок та посідає передостаннє, 19 місце у турнірній таблиці АПЛ. До рятівного 17 місця – два бали.

У наступних матчах Лідс зіграє проти Ньюкасла, Вест Гема та Тоттенгема.