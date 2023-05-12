Англія

Португалець — про боротьбу за єврокубки в АПЛ.

Півзахисник МЮ Бруну Фернандеш висловився про боротьбу за топ-4 в АПЛ.

"Ми хочемо грати у Лізі чемпіонів. Цей клуб цього заслуговує, він має бути там. Думаю, наші гравці теж заслуговують на те, щоб бути там, тому що у нас чудова команда, яка виконує чудову роботу цього сезону, хоча ніхто і не думав, що Ман Юнайтед зможе боротися за топ-4.

Я пам'ятаю, як на початку сезону усі вважали, що наша команда не потрапить у топ-6. Думаю, ми зробили цим людям гарний сюрприз, але нас такий результат не здивував. Ми знали, що можемо опинитися у нинішньому становищі. Ми знаємо, що можемо бути навіть вищими в таблиці.

У нас траплялися спади. Ось чому ми боремося за топ-4, а не щось більше. Але я думаю, що скоро цей клуб і ці гравці боротимуться за більш масштабні речі", – сказав півзахисник Манчестер Юнайтед.

Раніше ми писали, що Манчестер Юнайтед виявляє серйозний інтерес до Кіма.