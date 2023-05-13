Півзахисник може перебратись в стан "червоних дияволів".
Амаду Онана, getty images
13 травня 2023, 00:18
Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти підсилення середньої ланки поля найближчим літнім трансферним вікном.
Як повідомляє видання Football Insider, "червоні дияволи" націлились на півзахисника Евертона Амаду Онана.
Стверджується. що в підписанні цього футболіста особисто зацікавлений Ерік Тен Гаг.
Зазначимо, що в цьому сезоні Амаду Онана провів 32 поєдинки на клубному рівні, відзначившись голом та двома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Евертон виставив цінник на свого 21-річного півзахисника.