Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти підсилення середньої ланки поля найближчим літнім трансферним вікном.

Як повідомляє видання Football Insider, "червоні дияволи" націлились на півзахисника Евертона Амаду Онана.

Стверджується. що в підписанні цього футболіста особисто зацікавлений Ерік Тен Гаг.

Зазначимо, що в цьому сезоні Амаду Онана провів 32 поєдинки на клубному рівні, відзначившись голом та двома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Евертон виставив цінник на свого 21-річного півзахисника.