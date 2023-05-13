Англія

Півзахисник може перебратись в стан "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед розглядає різноманітні варіанти підсилення середньої ланки поля найближчим літнім трансферним вікном.

Як повідомляє видання Football Insider, "червоні дияволи" націлились на півзахисника Евертона Амаду Онана.

Стверджується. що в підписанні цього футболіста особисто зацікавлений Ерік Тен Гаг.

Зазначимо, що в цьому сезоні Амаду Онана провів 32 поєдинки на клубному рівні, відзначившись голом та двома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Евертон виставив цінник на свого 21-річного півзахисника.