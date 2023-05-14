Англія

Гарі О'Ніл прокоментував гру українця у матчі АПЛ проти Крістал Пелес.

Головний тренер Борнмута Гарі О'Ніл оцінив гру українського захисника Іллі Забарного, який уперше вийшов у стартовому складі "вишень" на матч 36 туру АПЛ проти Крістал Пелес (0:2).

"Це була перша гра в АПЛ для нього проти команди, яка добре атакує. Він показав свої якості, були хороші моменти.

Не сумніваюся, що він додасть. Це один із небагатьох позитивів сьогодні. Він грав добре, просто команда не зіграла на своєму звичному рівні", - наводить слова О'Ніла прес-служба клубу.

За свої дії на полі Забарний отримав оцінку 6,4 бала від авторитетного статистичного порталу WhoScored. Це середня оцінка у складі "вишень".