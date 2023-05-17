Англія

Українець поки не може знайти свою гру в лондонському клубі.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик, який цієї зими перейшов у лондонський клуб із Шахтаря за 100 мільйонів євро, може змінити клубну прописку.

Згідно з інформацією Fichajes, "аристократи" розчарувалися в українцеві та готові розглянути можливість оренди або повноцінного переходу в інший клуб.

Ювентус і Арсенал вважаються потенційними претендентами на Михайла. Проте наразі немає жодних конкретних деталей щодо можливого переходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мудрик — досі ключовий гравець проєкту Челсі, на якого дуже розраховують в майбутньому.