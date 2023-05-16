Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 15 травня 2023 року, 22:00.
Лестер — Ліверпуль, Getty Images
16 травня 2023, 08:18
Ліверпуль у матчі 36 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях обіграв Лестер (3:0).
Перемогу команді Юргена Клоппа принесли забиті м'ячі у виконанні Александера-Арнольда та Джонса, який оформив дубль.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Лестер — Ліверпуль в 36 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:
Лестер — Ліверпуль 0:3
Голи: Джонс, 33, 36, Александер-Арнольд, 71
Лестер: Іверсен – Кастань, Фас, Еванс (Суттар 89), Перейра (Томас 67) – Ндіді (Дака 61), Сумаре – Маддісон, Телманс, Барнс (Тете 61) – Варді
Ліверпуль: Аліссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Джонс (Карвалью 84), Фабіньо, Хендерсон (Мілнер 74) – Діас (Жота 74), Гакпо, Салах (Елліотт 88)