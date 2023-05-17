Англія

Німецький фахівець був першим та головним кандидатом на посаду наставника "синіх".

Агент Юліана Нагельсманна Фолькер Штрут прокоментував рішення німецького фахівця відмовитись від посади головного тренера Челсі після звільнення з Баварії.

"Я можу підтвердити, що Челсі швидко подзвонив. Були деякі телефонні розмови.

Це було правильне рішення не їхати туди. Наразі це клуб у неспокійній воді. І їхня трансферна політика, витративши кілька сотень мільйонів євро, викликала очікування, які потрібно виправдати. Були й інші питання.

Він був їхнім номером один, це була наша інформація. Я вірю, що це сталося б, якби він цього хотів", - наводить слова Штрута Transfer News Live з посиланням на The Athletic.

Раніше повідомлялося, що Нагельсманн залишається головним кандидатом на посаду головного тренера Тоттенгема.