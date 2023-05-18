Англія

Визначились претенденти на звання тренера сезону в АПЛ.

Шість найкращих менеджерів Прем’єр-ліги кампанії 2022/23 були номіновані на нагороду "тренер сезону".

Серед претендентів Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Мікель Артета (Арсенал), Роберто Де Дзербі (Брайтон), Унаї Емері (Астон Вілла), Едді Гау (Ньюкасл) та Марку Сілва (Фулгем).

Переможця буде оголошено у вівторок, 30 травня. Проголосувати за найкращого наставника сезону можна на офіційному сайті ліги.

Нагадаємо, минулого сезону найкращим тренером було визнано Юргена Клоппа.