Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 18 травня 2023 року, 21:30.

Ньюкасл у перенесеному матчі 25 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі впевнено обіграв Брайтон (4:1).

Перемогу "сорокам" забезпечили забиті м'ячі у виконанні Берна, Вілсона, Гімараєша та Ундава, який зрізав сферу у свої ворота. У складі команди Роберто Де Дзербі єдиний гол забив той самий Ундав.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ньюкасл — Брайтон у англійській Прем'єр-лізі-2022/23:

Ньюкасл Юнайтед — Брайтон 4:1

Голи: Ундав, 22 (автогол), Берн, 45+4, Вілсон, 90, Гімараес, 90+1 — Ундав, 51

Ньюкасл: Поуп – Тріпп'єр (Манкільо 90+5), Шер, Ботман, Берн – Жоелінтон (Таргетт 90+5), Гімарайнс, Віллок (Андерсон 61) – Альмірон (Сен-Максімен 90+4), Вілсон, Ісак (Гордон 90+4)

Брайтон: Стіл – Еступіньян, Данк, ван Геке, Кайседо – ҐГлмор (Мак Аллістер 56), Гросс (Оффіа 69) – Мітома, Ундав (Пеуп'єн 85), Буонанотте (Енсісо 56) – Велбек (Фергюсон 56)